Champions League – Le 5 verità di Bayern-Lazio 3-0 | l’errore di Immobile fa tutta la differenza del mondo

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il trionfo delMonaco: ribalta laagli ottavi diCon una straordinaria dimostrazione di dominio, ilMonaco ha vendicato la precedente sconfitta contro laassicurandosi una clamorosa vittoria per 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale di. Questo trionfo li catapulta ancora una volta ai quarti di finale, mettendo in mostra il loro formidabile valore sulla scena europea. Kane e Muller guidano la carica I momenti cruciali della partita si sono svolti attraverso le prestazioni stellari di Harry Kane, che ha segnato una doppietta, e Thomas Muller, che ha contribuito a un gol cruciale. Il loro contributo in campo si è rivelato determinante nella vittoria decisiva del...

