Chad Stahelski stringe un accordo con Lionsgate per produrre nuovi film action

(Di mercoledì 6 marzo 2024)e la casa di produzione di, 87Eleven Entertainment, collaboreranno per realizzare, il regista di John Wick, ha stretto un nuovoconche prevede la realizzazione diprodotti dalla sua 87Eleven Entertainment. Ilmaker potrà quindi continuare a sviluppare progetti spettacolari e coinvolgenti. L'annuncio dello studio Adam Fogelson, responsabile diMotion Picture Group, ha dichiarato: "e il suo team di 87Eleven Entertainment sono deimaker profondamente talentuosi e collaboratori creativi. ...

Il regista Chad Stahelski , che ha portato al successo la saga di John Wick, ha svelato che Kevin Feige è stato per lui come un mentore. Chad Stahelski , durante ... (movieplayer)

Il regista Chad Stahelski collaborerà con la Lionsgate per occuparsi dei progetti dedicati a Highlander e John Wick . Il regista Chad Stahelski , che ha portato ... (movieplayer)

Ghost of Tsushima arriverà su PC a maggio: PlayStation Studios ha fatto una tradizione di portare i giochi con un'edizione Director's Cut su PC, quindi molti hanno trattenuto il fiato quando Ghost of Tsushima: Director's Cut è stato lanciato ...gamereactor

John Wick, l’universo del sicario continua ad espandersi! Grandi novità per i fan: Ottime notizie per i fan della saga John Wick. Oltre a Ballerina, è in arrivo infatti una nuova serie spin-off ...bestmovie

John Wick, annunciata una nuova serie tv per la saga di Keanu Reeves: Il franchise di John Wick si arricchisce di un nuovo progetto televisivo che farà parte dello stesso universo cinematografico con Keanu Reeves.serial.everyeye