Cessione Milan | la rivelazione | “Contatti PIF-Cardinale | ecco la verità”

Facinet Conte, non c'è solo la Juve: anche il Genoa è interessato: La Juventus non sarebbe l'unico club di Serie A ad essere sulle tracce di Facinet Conte, attaccante classe 2005 del Bastia e della nazionale guineana: stando a diversi rumors provenienti ...tuttojuve

Gazzetta - Koopmeimers sempre in cima ai pensieri della Juve e c’è la carta Soulé: Come riporta Gazzetta, il preferito di Giuntoli e dei suoi uomini mercato per rinforzare la mediana è Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta ha estimatori anche in ...tuttojuve

La Juventus pensa a Vecino e prepara il duello col Milan per Jonathan David: Il direttore sportivo dei bianconeri Cristiano Giuntoli starebbe valutando Vecino come rinforzo di esperienza per il centrocampo ...it.blastingnews