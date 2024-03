Cerimonie per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Memoria e commozione. Il calendario delle celebrazioni dell’80esimo anniversario della deportazione attraversa tutto l’Empolese Valdelsa. A Capraia e Limite si ricordano gli 11 uomini che l’8 marzo 1944 furono strappati ai loro affetti per essere condotti nell’orrore dei campi di sterminio. Alle 11 l’appuntamento per la deposizione di una corona d’alloro è al cippo eretto nel cimitero di Limite sull’Arno. Ci si sposta poi al monumento delle scuole materne ed elementari di Capraia Fiorentina. Anche Empoli si prepara ad omaggiare il ricordo dei 55 cittadini e lavoratori deportati. La santa messa delle 9.30 nella chiesa della Madonna del Pozzo, in piazza della Vittoria, aprirà la cerimonia seguita da un momento di raccoglimento al monumento alla ex ciminiera della Vetreria Taddei, fra via Fratelli Rosselli e largo 8 marzo 1944. Il lungo programma proposto dall’amministrazione ...