Cercansi facchini e panificatori

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Offerte di lavoro pubblicate alle sedi del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature, https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.. Cooperativa operante nel facchinaggio e movimentazione delle merci ricerca un facchino per attività di facchinaggio generica e movimentazione manuale dei carichi. E’ richiesta la patente B e disponibilità alle trasferte, zona di lavoro presso cantieri: Carrara, Massa, Pietrasanta, La Spezia.OffertaMS-218169. ADDETTI PULIZIA. Cooperativa operante nel facchinaggio e movimentazione delle merci ricerca addetto alle pulizie per uffici e spogliatoi. E’ gradita esperienza ed è richiesta la patente B con disponibilità alle trasferte in zona Carrara, Massa, Pietrasanta. L’orario di lavoro è su 2 turni: mattina ore 5 o pomeriggio ore 17. Offerta MS-218155. PANIFICATORE. Operaio generico panificatore, non necessaria ...