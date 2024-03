Cellole | in arrivo nuovo parco giochi in Piazza Moravia

(Di mercoledì 6 marzo 2024). Il Comune è lieto di annunciare l’imminente di unche sarà installato in. Questospazio, che presto si riempirà di risate e allegria, rappresenta un ulteriore passo nella rivalutazione di un’altra area di. Grazie al finanziamento ottenuto dall’area ambiente, che ha reso possibile la realizzazione di questo progetto senza alcun costo per l’ente comunale, i bambini avranno unluogo di svago e divertimento. “Questosi unirà all’ottimo lavoro di riqualificazione svolto presso la scuola ed ai prossimi lavori per il campetto da calcio, completando così un quadro di iniziative che mirano al benessere di un ...

