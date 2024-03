C' è un mercato di informazioni riservate | dossieraggio | la rivelazione di Melillo apre nuovi scenari

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il procuratore antimafia, Giovanni, parla in audizione in Commissione dello scandalo. E i punti da sottolineare nelle sue dichiarazioni sono due. Il primo è quello che riguarda il sottotenente delle fiamme gialle che avrebbe avuto accesso ai dossier: "Le azioni di Striano mi paiono difficilmente compatibili con la logica della deviazione individuale. Credo ci siano molti elementi che confliggano con l'idea di un'azione concepita e organizzata da un singolo ufficiale ipoteticamente infedele. Uno dei punti centrali della procura di Perugia sarà comprendere la figura e il sistema di relazioni di Striano". Poi ha aggiunto: "È una mia personale valutazione. Ma- aggiunge- ho una discreta esperienza anche come vittima di autentici dossieraggi abusivi come quelli ritrovati negli archivi paralleli della sede Sismi affidati a Pio Pompa nel ...