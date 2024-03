Cavalieri | weekend libero poi sotto a lavorare | Prepariamoci al meglio per il rush finale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) "Stiamo continuando ad allenarci, con l’obiettivo di mantenere una condizione fisica ottimale e di recuperare le energie in vista delle prossime partite. Lasceremo i giocatori liberi per questo, per poi ricominciare la prossima settimana". Parola di coach Alberto Chiesa, che ha così anticipato il programma degli allenamenti in vista dei prossimi giorni. La Serie A si fermerà infatti per una settimana e questa mini-sosta dovrà essere l’occasione per ricaricare le batterie, in vista del "". Il club ha chiuso oltretutto un fine settimana più che positivo ad ogni livello: se la prima squadra ha espugnato il campo del Napoli Afragola, l’U18 ha vinto in trasferta sul campo dell’Unione Rugby Capitolina con il punteggio di 27 a 24 e la "cadetta" ha regolato 31-15 i Mascalzoni del Canale nel quarto turno del campionato di ...