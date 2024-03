Cate Blanchett | regina del riuso | anche quando si tratta di un abito per gli Oscar

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ancora una volta l'attrice ripesca dall'armadio un look già sfruttato in passato,se questa volta è più azzeccato che mai. Per la sfilata Louis Vuitton, infatti, si presenta con lo stesso top indossato un anno fa per gli Academy Awards 2023. Ricordandoci che manca pochissimo alla prossima edizione dei premi cinematografici più importanti del mondo