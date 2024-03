Catania | 21enne indagata per maltrattamenti in famiglia | fermata mentre passeggiava al parco

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 I poliziotti del Commissariato “Borgo Ognina”, hanno dato esecuzione ad una misura di sicurezza della libertà vigilata, emessa dall’Autorità Giudiziaria nei confronti di una ragazza di 21 anni, ritenuta socialmente pericolosa. Nello specifico, la giovane,per il reato diin, in diverse occasioni ha infatti assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi nei confronti del fratello e, in particolare, della madre, che vive ormai in uno stato di totale soggezione. Più di una volta, la, l’ha percossa e minacciata di morte, anche con un coltello da cucina. La ragazza che da giorni ha abbandonato la propria abitazione di residenza, nel primo pomeriggio di ieri, è stata rintracciata dagli agenti del Commissariato che l’hanno riconosciuta ...