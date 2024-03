Cataldi | «Dispiaciuti | la Lazio ha fatto bene solo un tempo»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Danilo, ai microfoni di Mediaset, ha parlato così dopo la sconfitta subita dallacontro il Bayern Monaco Il giocatore biancoceleste Daniloha parlato a Mediaset dopo Bayern Monaco-: sconfitta che sentenzia l’eliminazione dalla Champions. SCONFITTA – «Abbiamouna buona partita. Abbiamo avuto occasioni che non abbiamo sfruttato, loro alla prima mezza occasione hannogol. Sapevamo della loro forza, siamo venuti qua con la chance che ci eravamo creati. Giocataper 45 minuti, poi hannola differenza». RAMMARICO – «Sapevamo che non sarebbe stato facile, potevano ribaltarla in qualunque momento. Hanno giocatori di spessore importante. Se ripenso all’occasione di Ciro poteva essere un’altra gara. Hanno ...