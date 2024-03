Cassese | L' Antimafia serve? Gratteri su Affari | Parli di ciò che sa”

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) “Ognuno dovrebbe parlare di ciò che sa, in base a ciò che ha fatto nella vita”, così il procuratoredi Napoli, Nicola, risponde sutaliani.it all’ex giudice della Corte costituzionale Sabino, che, commentando su Tagadà (La7) la vicenda del presunto dossieraggio ai danni di politici e vip, si è chiesto se la procuradebba ancora rimanere in vita oppure in quanto “strumento straordinario" debba essere superata. Segui sutaliani.it