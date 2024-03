Cassa integrazione prolungata per i lavoratori Stellantis di Mirafiori

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Brutte notizie per idelle carrozzerie diche, per decisione diretta dell’azienda, vedono prolungare il periodo della lorodal 2 al 20 aprile. La scelta interessa i dipendenti che operano sui modelli 500 Bev e Maserati, ovvero un totale di 2240 persone. Non si tratta, purtroppo, di una novità per lo stabilimento, con l’azienda che aveva già messo ini propri dipendenti per un mese nel periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024 e per tre settimane tra il 12 febbraio e il 3 marzo, con il periodo che è stato prima prolungato al 30 marzo e, ora, fino al 20 aprile. L’annuncio ufficiale da parte diè arrivato nel tardo pomeriggio del 6 marzo.la ...