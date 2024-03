Casoria | 47 milioni di euro per la città del domani Bene | “Futuro sarà di tutti”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Consiglio Comunale diha approvato il Dup mettendo sul tavolo forti investimenti per lae non più disastro. Investimenti e non solo dissesto. L’Amministrazione Comunale, guidata da Raffaele, volta pagina aprendo alladel. Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024-2026, portato in aula dall’assessore al Bilancio Rosario Poliso, dopo il minuzioso lavoro della Commissione presieduta dal Consigliere Giuseppe Barra. L’assessore Poliso ha illustrato la programmazione con particolare riguardo all’importanza di garantire la sostenibilità della spesa nel rispetto degli equilibri finanziari e di Bilancio in chiave prospettica. Sul tavolo deldi ...

Futuro e non più disastro. Investimenti e non solo dissesto. L’Amministrazione Comunale, guidata da Raffaele Bene , volta pagina aprendo alla Casoria del ... (ildenaro)

Multiplex in Italia: chi sale e chi scende a livello di presenze: Nel 2023 i cinema italiani con più di 5 schermi hanno registrato 373 milioni di euro di box office e 51,4 milioni di presenze. Rispetto al 2022, si evidenzia dunque una crescita del 61% sugli incassi ...e-duesse

Dup passa in Consiglio, amministrazione mette 47 milioni sul tavolo per gli investimenti nelle opere pubbliche: Consiglio Comunale approva Dup e mette sul tavolo 47 milioni di investimenti per la Casoria del domani: ecco tutte le opere finanziate. Bene: “Futuro sarà di tutti” Casoria. Futuro e non più disastro.ilmediano

Casoria, Consiglio approva il Dup: sul tavolo 47 milioni di investimenti. Bene: Futuro sarà di tutti: Sul tavolo del futuro di Casoria sono stati messi 47 milioni di euro di investimenti che riguardano alcuni progetti già in esecuzione, altri in affidamento, alcuni in rendicontazione, ma tutti già ...ildenaro