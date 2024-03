Caso dossier | Salvini | La Lega il partito più spiato perché siamo scomodi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) (Agenzia Vista) Roma, 06 marzo 2024 "Io ero lonon lo spione. Ringrazio il procuratore Melillo per le parole di verità e coraggio che ha detto in Commissione Antimafia: non è pensabile infatti che queste persone abbianocentinaia di persone così per hobby. Non ci crede nessuno. Ci sono migliaia di documenti, sono stati spiati non solo politici, ma anche editori, imprenditori, calciatori, cantanti ecc. Spiati nel privato. E' una cosa che non ha uguali nella storia della Repubblica per gravità. Ringrazio i servitori dello Stato che ci aiuteranno a fare chiarezza. Emerge che laè ilpiùe più infamato e questo mi inorgoglisce. Vuol dire che per un certo sistema marcioi più" lo ha detto il ministro delle Infrastrutture ...