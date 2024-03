Caserta | partiti i lavori di riqualificazione della villetta comunale di Via Rossini

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 6 marzo 2024). Sonostamani ididell’area verde e attrezzata di Viaa Parco Cerasola. Un progetto, questo, realizzato grazie a un finanziamento nell’ambito del PNRR – capitolo Rigenerazione Urbana, che prevede una serie di interventi ditesi a rendere più fruibile e funzionale un luogo di aggregazione e socializzazione fondamentale per l’intero quartiere. In Viasarà effettuata un’importante attività per quel che concerne il verde, con la piantumazione di sei nuovi alberi e un lavoro accurato sul nuovo manto erboso. Verrà realizzato ex novo anche l’impianto di irrigazione così come sarà costruita una nuova fontana. Una parte considerevole delle opere riguarderà l’apposizione di sei giostre e una pavimentazione ...