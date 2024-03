Carta vaccini | Matera FdI | “De Luca chiarisca su ipotesi danno erariale”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto “È notizia di ieri che anche il Presidente della Campania Deandrà a giudizio dinanzi alla Corte dei Conti per laemessa dalla Regione Campania durante la pandemia. Un’altra scelta quantomeno opinabile di gestione di cui adesso dovrà rendere conto ai magistrati contabili”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domeniconel commentare le notizie che, nella giornata di ieri, hanno visto chiamato in causa il Governatore Vincenzo De. Davanti alla Magistratura contabile, in particolare, Dedovrà chiarire rispetto alla produzione delle card della Regione finalizzate a dimostrare la avvenuta vaccinazione al Covid ma che, secondo l’accusa, avrebbero rappresentato una spesa inutile in quanto andatesi a sovrapporre al ...