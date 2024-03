Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | parla il suo fotografo

(Di mercoledì 6 marzo 2024)non si ferma anche se ha il. Il Re prosegue le sue cure e anche se non partecipa agli eventi pubblici, ha colloqui di lavoro a Buckingham Palace e tiene fede agli impegni istituzionali. Sulle suedihato una persona che lo conosce molto bene, Arthur Edwards,reale. Ed è convinto che guarirà.malato,il suosi è fatto fotografare durante l’incontro annuale col cancelliere Jeremy Hunt. Il Re ha voluto che venissero scattate delle immagini per tranquillizzare l’opinione pubblica sulle suedi. Anche se ha ilnon si sottrae dai doveri della Corona e ...

dopo un periodo di settimane difficili in cui ha dovuto assumersi gran parte delle responsabilità per quanto riguarda i reali , la regina Camilla si prenderà ... (it.newsner)

Kate Middleton torna in pubblico “Confusione”, la gaffe dell'esercito: Fonti reali non confermano che la principessa Kate parteciperà all’evento Trooping the Colours l’8 giugno. A «creare ...iltempo

Re Carlo sta male per davvero Ecco l'ultima spifferata che gira in Rete. Intanto i tabloid inglesi dicono che...: La regina Camilla decide di fermarsi per una settimana dopo gli impegni istituzionali. Non mancano rumors sul peggioramento delle condizioni di salute del Re.rtl

Carlo e il tumore: «La visita in Australia è confermata. Sarà il primo viaggio del 2024 del re»: Il cancro non ferma del tutto le attività di Re Carlo III. L'Australia si sta preparando ad una possibile visita del sovrano della regina Camilla nella seconda metà del 2024.leggo