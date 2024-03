Carlo Ancelotti choc | la Procura spagnola chiede che venga condannato al carcere

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024nei guai. Alla vigilia del match di Coppa dei Campioni fra il suo Real Madrid e il Lipsia la notizia che sta sconvolgendo non soltanto lo storico club spagnolo. Laquattro anni e nove mesi di reclusione a l’allenatore per frode fiscale. Lo si legge in un comunicato stampa dove ladella regione di Madrid precisa che “rà quattro anni e nove mesi di reclusione” per. L’ex leader di Parma, Roma e Milan quando si muoveva da centrocampista anche con la maglia degli Azzurri è accusato di aver frodato le casse pubbliche spagnole per oltre un milione di euro nel corso degli anni 2014 e 2015. Lo avrebbe fatto omettendo di dichiarare il ...