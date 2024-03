Carlo Ancelotti accusato di evasione fiscale in Spagna | rischia il carcere

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Avrebbe evaso circa un milione di euro nel periodo 2014-2015 La Procura di Madrid ha chiesto 4 anni e nove mesi diper il tecnico del Realdi. Secondo la 'Fiscalia'avrebbe evaso circa un milione di euro, dai proventi per i diritti di immagine, nel periodo 2014-2015,

