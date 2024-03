Cara Inter | lo scudetto è a vista | i tifosi hanno un sogno Derby da incorniciare?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’resta cauta, anche Inzaghi lo è. Losi vede all’orizzonte, tutto è pronto per la seconda stella. Ma idell’sognano già e preparano lo smacco ai cugini rossoneri. STELLE – Simone Inzaghi e la suastanno per cucirsi addosso il ventesimoe di consueto la seconda stella. Dopo la vittoria del titolo con Antonio Conte, l’obiettivo di mettere la seconda stella già dal secondo anno era reale. Ma alla fine Inzaghi lo perse nella gara recuperata contro il Bologna, arrivando così a -1 dal Milan campione d’Italia. L’anno scorso invece, con un Napoli marziano, non c’è stato davvero nulla da fare. Adesso invece, con un +15 sulla Juventus al secondo posto e un vantaggio ancora più ampio sul Milan, Inzaghi è davvero vicinissimo a diventare l’allenatore ...