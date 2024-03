Caos nuove tariffe al ribasso | 36mila posti lavoro a rischio | 1 000 medici

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ambulatori, laboratori e centri privati: "Il nuovo Nomenclatore mieterà vittime sulle famiglie italiane, il 20 marzo assemblea nazionale Uap" La 'tagliola' del nuovo tariffario del Ssn per esami e visite, che doveva entrare in vigore il primo gennaio e poi è stato rinviato al primo aprile, potrebbe abbattersi anche suididi ambulatori,

Gli arbitri di Serie A sono al centro di una stagione molto delicata, con diversi errori (anche se in molti segnalano solo quelli – presunti e spesso ... (inter-news)

"Sarà un disastro economico, si era detto chiaramente che non era attuabile in questa forma". Così Mariastella Giorlandino, amministratrice di Reti Artemisia ... (sbircialanotizia)

LE IENE - Il Caos arbitri falsa i campionati Ecco le parole di Zaroli e Calvarese: Può la gestione anomala degli arbitri di serie A falsare un campionato Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha attestato il falso nei verbali per tenere in organico arbitri che an ...napolimagazine

A NAPOLI – Inaugurata la nuova Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto a Piazza Municipio: Un simbolo di resistenza, di speranza e di rinascita. È questo il potente messaggio di cui si fa portatrice la nuova Venere degli stracci, la celebre opera di Michelangelo Pistoletto, reinstallata e i ...napolimagazine

Dm Tariffe. La denuncia degli ambulatori privati: “È Caos con il nuovo nomenclatore, 36mila posti lavoro a rischio, 1.000 medici”: La 'tagliola' del nuovo tariffario del Ssn per esami e visite, che doveva entrare in vigore il 1 gennaio e poi è stato rinviato al primo aprile, potrebbe abbattersi anche sui posti di lavoro di ambula ...quotidianosanita