Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 24ª giornata Berenbruch gol!

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’Inter pareggia anche contro il Genoa per 1-1 dopo il risultato con il Milan di settimana scorsa. La vetta rimane indiscussa, segna per i nerazzurri Thomas. Di seguito lacompleta del1. VENTIQUATTRESIMA– L’Inter pareggia contro il Genoa con il risultato di 1-1. Secondo 1-1 di fila per i ragazzi di Cristian Chivu, che riescono ad acciuffare almeno un punto in maniera rocambolesca. A Riccardo Arboscello ha risposto Thomasnel secondo tempo con un tiro deviato. Ladel1.1 19 GOL – Ferraris Andrea (Monza). 18 ...

Pisa, 3 marzo 2024 - Raffica di gol a Benevento per un Pisa che vola in trasferta. Due doppiette di Ferrari e Bocs spianano la strada alla squadra di ... (sport.quotidiano)

L’ Inter Primavera pareggia per la seconda volta consecutiva con il risultato di 1-1 contro il Genoa in trasferta, la vetta però non è in discussione. Ecco ... (inter-news)

Arbitro Inter Juve Primavera, designato il fischietto del derby d’Italia: Ecco chi si occuperà di dirigere il match della 25^ giornata di Campionato Primavera tra Inter e Juve: ecco la squadra di arbitri Importante impegno per la Juve Primavera guidata da Paolo Montero, che ...juventusnews24

La favola sportiva di Jacopo Sardo, dal basket (con un favoloso canestro da 3) al calcio nella Lazio, bomber: Il 19enne ha lasciato la sua prima passione (era nazionale under 18 di basket) per il calcio e ha avuto ragione: 5 gol in 12 partite della Lazio Primavera e un contratto vicino con i "grandi" ...roma.corriere

Vergogna in Juve-Sassuolo Primavera, Montero: "Non ridategli la palla" e i suoi segnano: L’allenatore dei bianconeri Paolo Montero non ha voluto che i suoi giocatori restituissero palla dopo che gli avversari l’avevano messa volontariamente fuori ...tuttonapoli