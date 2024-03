Campania Rischio contaminazione infestanti | ritirati alcuni lotti di note barrette di cereali

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sospetta presenza dinellamulti, scatta il richiamo. Due i provvedimenti disposti per altrettantidal Ministero della Salute su segnalazione degli stessi produttori. Ecco quelli interessati.didimicrobiologico per sospettada. Questo il motivo che ha spinto il Ministero L'articolo Teleclubitalia.

Meteo, weekend con nuove nevicate e piogge anche intense: quali le zone più a Rischio La tendenza dal 9 marzo: Prosegue il via vai di perturbazioni sull'Italia: anche il weekend del 9 e 10 marzo sarà segnato da piogge, nevicate e venti forti. La tendenza meteo ...meteo

In Campania l’aspettativa di vita è tre anni più bassa che nel resto d’Italia: è che non corriamo!: Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, una gazzella si sveglia e sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa. Ogni mattina in Africa, come sorge il sole, un leone si sveglia e sa che dovrà ...ilfattoquotidiano

Evento ASviS sul dissesto, Musumeci: “Pianificare prima ancora di intervenire”: Presentato il Policy brief dell’Alleanza sul Rischio idrogeologico, il ministro lavorerà a un Testo unico. Occorre definire una chiara filiera di comando, le priorità di intervento e il coinvolgimento ...ansa