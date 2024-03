(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pubblicato il 6 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Lapotrebbe prendersi unaall'estero fino a lunedì,in una spa in, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico Gb News l'esperta reale Angela Levin, secondo cui lo stesso re Carlo "avrebbe insistito" affinché la moglie andasse in vacanza, perché "hadi un break" dai suoi doveri reali. Dalla diagnosi di cancro del sovrano, infatti,ha assunto sempre più impegni e adesso sarebbe esausta.tornerà ai suoi impegni pubblici l'11 marzo, per rappresentare il re alla cerimonia del Commonwealth Day presso l'Abbazia di Westminster. "Sta lavorando senza sosta, ha fatto tanto per il re in quest'ultima settimana – ha aggiunto la Levin -. ...

Londra, 6 mar. (Adnkronos) - La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe ... (liberoquotidiano)

Londra, 6 mar. (Adnkronos) – La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all’estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo ... (periodicodaily)

Camilla ha bisogno di una pausa, la regina "forse in una spa in India": La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico Gb News l'esperta reale Ange ...adnkronos

Daily Crown: l'esperta, 'Camilla ha bisogno di una pausa, forse in una spa in India': Londra, 6 mar. (Adnkronos) - La regina Camilla potrebbe prendersi una pausa all'estero fino a lunedì, forse in una spa in India, da dove tornerebbe perfettamente riposata. Lo dice al canale britannico ...affaritaliani

Sugar, trailer e cosa sapere sulla nuova serie dramedy con Colin Farrell su Apple TV+: Leggi su Sky TG24 l'articolo Sugar, trailer e cosa sapere sulla nuova serie dramedy con Colin Farrell su Apple TV+ ...tg24.sky