(Di mercoledì 6 marzo 2024) PISA IlCapodimonte, situato nel cuore di Pisa, cerca un/cameriera entusiasta e dinamico/a per unirsi al nostroprofessionale. Le mansioni saranno: accogliere i clienti e fornire un servizio di qualità, prendere gli ordini accuratamente e trasmetterli al personale di cucina, servire il cibo e le bevande in modo efficiente e cortese, mantenere l’area di lavoro pulita e ordinata, rispondere alle domande dei clienti in modo adeguato e cordiale. Esperienza preferita, ma non necessaria, richiesta conoscenza approfondita dei cibi, delle bevande e delle pratiche di servizio, capacità di comunicazione e orientamento al cliente, capacità di lavorare in un ambiente frenetico e di gestire lo stress in modo efficace, lavoro su turni, inclusi fine settimana e festivi. Mail a [email protected]

Un bar è finito al centro delle polemiche per via di una scritta che offenderebbe le cameriere : i clienti ed il mondo del web sono una furia E’ bastata una ... (cityrumors)

Cameriere a San Carlo. Un barista per il Bagno Oasi: Stabilimenti balneari e aziende cercano personale a Massa: barista e Cameriere per Oasi, operaio edile per Cogeit srl e Cameriere per albergo ristorante a San Carlo. Contatti e dettagli nelle inserzio ...lanazione

Cameriere per ampliamento del team di noto ristorante: Il ristorante Capodimonte a Pisa cerca un Cameriere/cameriera dinamico/a per unirsi al team. Mansioni: accoglienza clienti, servizio di qualità, ordini precisi, gestione del servizio e pulizia. Esperi ...lanazione

Lavoro al ristorante, 50 euro per 14 ore: «Contratto Non te lo posso fa'...». Il colloquio con la telecamera nascosta: Una paga da fame per lavorare tutto il giorno. Sono tante le storie raccontate oggi nel corso delle celebrazioni per i 74 anni della Uil e che riguardano giovani lavoratori sfruttati, o almeno che i..leggo