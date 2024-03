Camera | Fontana riceve presidente assemblea parlamentare Osce

"Il cordoglio per la Morte di Alexei Navalny si unisce alla profonda amarezza per gli interrogativi che porta con sé. Spero venga fatta chiarezza" . Così ... (ilfoglio)

“Invito il governo ad avere più rispetto per i lavori del Parlamento”. A dirlo, nell’Aula di Montecitorio è il presidente della Camera , Lorenzo Fontana , ... (ilfattoquotidiano)

Morto in Angola Luca Falcon, il cordoglio del Presidente Fontana: “Spirito coraggioso al servizio degli altri”: La comunità di Verona è in lutto per la tragica notizia della scomparsa di Luca Falcon, 35enne il cui coraggio e spirito altruista hanno illuminato la vita di molte persone. Il Presidente della Camera ...giornaleadige

Alta (o bassa) velocità: quale futuro per il capoluogo di regione: Giovedì 7 Marzo 2024, presso la Camera di. Commercio, sede di Catanzaro, in via Menniti Ippolito, alle ore 17, si ...ilreventino

Volontario muore in Angola, Fontana: una storia di coraggio: Luca Falcon, 35enne veronese, è deceduto in Angola. Sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre attraversava l'Africa con la sua moto ...interris