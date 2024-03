Calendario Preolimpico taekwondo 2024 | programma | orari | tv | streaming | quanti pass in palio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il primo vero momento chiave della stagione è ormai alle porte per la Nazionale italiana di, che si gioca questo weekend l’ultima chance per incrementare il numero di atleti qualificati per le Olimpiadi di Parigi. Da sabato 9 a domenica 10 marzo si terrà a Sofia infatti il torneo europeo di qualificazione a cinque cerchi su scala continentale, con induenon nominali per ciascuna categoria. L’Italia, dopo aver qualificato direttamente tramite ranking Vito Dell’Aquila nella -58 kg e Simone Alessio nella -80 kg, poteva schierare al massimo due rappresentanti del settore femminile per l’evento innella capitale bulgara. Alla fine la scelta è ricaduta su Ilenia Matonti nella -49 kg e su Natalia D’Angelo nella -67 kg, che dovranno però superare lo scoglio delle semifinali ...