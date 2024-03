Calendario playoff volley 2024 | orari gara-1 Superlega | dove vedere le partite in tv e streaming

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Oggi mercoledì 6 marzo incominciano iscudetto dimaschile. Alle ore 20.30 si alzerà il sipario sulla post-season, con la disputa delle-1 dei quarti di finale. Si disputeranno quattroin contemporanea, le serie sono al meglio dei cinque incontri (passa il turno chi ne vince tre). Trento si è imposta nella stagione regolare e ospiterà Modena: sfida da non sottovalutare per Alessandro Michieletto e compagni contro i Canarini, desiderosi di rivalsa dopo mesi particolarmente difficili. Perugia riceverà la visita di Verona: avversario decisamente ostico e rognoso per i Block Devils, che potrebbero soffrire la verve e l’eccellente stato di forma degli scaligeri. Incrocio di lusso tra Piacenza e Milano: Lupi particolarmente agguerriti, ma i ragazzi di coach Andrea Anastasi si troveranno di fronte ...

Serie C, il Calendario della 30^ giornata su Sky: le partite e gli orari: 30^ giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva ...sport.sky

Basket: la Dinamo si avvicina ai playoff scudetto: Nella tabella virtuale la vittoria contro la Virtus Bologna non era stata messa in conto. Il successo per 93-88 sulla vice capolista ha consentito alla Dinamo di anticipare la rincorsa ai playoff ...unionesarda

Tabellone playoff SuperLega volley 2024: Calendario e date partite, programma, dove vederle in tv e streaming: Si è delineato il tabellone dei playoff scudetto di volley maschile. La conclusione della regular season di SuperLega ha definito le otto formazioni che si giocheranno il titolo e ha decretato anche g ...oasport