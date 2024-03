Calendario Europei 2024 | date | gironi | partite | risultati

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dalledelleaie alle classifiche: tutto sul prossimo torneo continentale.Gliche si giocheranno in Germania saranno la 17ª edizione dei Campionati calcistici continentali per Nazionali.: sarà la terza edizione complessiva che toccherà il suolo tedesco dopo quella del 1988 giocatasi nella Germania Occidentale e quella itinerante del 2020, che ha visto 4disputate a Monaco di Baviera, ma la prima assoluta che si gioca integralmente nella Germania unificata. Negli2020 (disputatisi però nel 2021 per l’arrivo della pandemia da Covid 19) ad imporsi fu l’Italia di ...