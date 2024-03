Calendario Campionati Italiani nuoto 2024 oggi | orari mercoledì 6 marzo | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Seconda giornata di gare negli Assoluti primaverili dia Riccione. Il day-2 vedrà le batterie iniziare alle 10.00, mentre le Finali, divise per categorie (Giovani, B, assoluta), prenderanno il via nel pomeriggio dalle 17.30. Un’altra chance per conquistare titoli, ma anche ottenere il pass per le prossime Olimpiadi di Parigi. LA DIRETTA LIVE DEIDIALLE 10.00 E ALLE 17.30 A questo proposito, sarà interessante quanto accadrà nei 100 dorso. Assente Thomas Ceccon che in questifarà altro nel suo programma di gare, Michele Lamberti è atteso a un crono considerevole. Dopo aver ben impressionato nei 50 dorso, le possibilità per far bene nella doppia distanza ci sono tutte. Vedremo se il figlio del grande Giorgio saprà ottenere il tempo-limite richiesto per volare ai ...