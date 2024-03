Calciomercato Verona | Djuric | «Ho dato tanto per i gialloblu»

Il Verona di Setti è stato quello più attivo sul Calciomercato : via una squadra intera, ma chi è arrivato è all’altezza? Il pagellone Il patron del Verona ha ... (calcionews24)

Si può vendere un’intera squadra nel calciomercato di gennaio? È molto difficile ma l’Hellas Verona è andato vicino a riuscirci, in una delle sessioni più ... (ultimouomo)

Torrisi: "Zirkzee grande sconfitta per il calcio italiano. Tre anni fa fu bocciato...": Stefano Torrisi, ex difensore del Bologna, ha parlato a TAG24 di Zirkzee: "E' una grande sconfitta per il calcio italiano. Qualche anno fa lui è arrivato al Parma ed è ...tuttojuve

Serie A, tutti gli arbitri: Massa per Fiorentina-Roma, Aureliano fischia Lazio-Udinese: Pairetto dirigerà l’importante sfida tra Bologna e Inter, a Orsato tocca Napoli-Torino nell’anticipo del venerdì sera ...corrieredellosport

Calcio, gli arbitri del prossimo turno: Feliciani per Genoa-Monza, Dionisi dirigerà Samp-Ascoli: ...telenord