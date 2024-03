Calciomercato | ‘Sport’ | Barcellona sulle tracce di Dybala | interessati anche alcuni club inglesi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pauloè finito nel mirino del. A rivelarlo è il quotidiano ‘Sport‘, che sottolinea come ilcatalano – nonostante i seri problemi finanziari con cui è alle prese – stia pensando di pagare la clausola da 12 milioni di euro. Una destinazione che l’attaccante attualmente in forza alla Roma gradirebbe e che soprattutto preferirebbe all’Inghilterra, dove ha tante offerte dadi Premier League, a partire dal West Ham. Secondo ‘Sport‘,l’Atletico Madrid avrebbe manifestato il proprio interesse per l’argentino, che in tutto ciò potrebberestare a Roma. In giallorosso sta infatti facendo bene enella Capitale sta bene, pertanto non è da escludere un rinnovo del contratto. Qualora però non dovesse concretizzarsi, ecco che il ...