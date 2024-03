Calciomercato Milan | priorità alla difesa | ecco i profili individuati

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilha assoluta bisogno di difensori per migliorare la rosa. Tre giocatori messi nel mirino dal club rossonero Ilsi preparacaccia al difensore. Lasulper i rossoneri è quella di migliorare il reparto difensivo, in questa stagione tartassato dagli infortuni e con numeri non all’altezza delle prime della classe. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero tre nomi monitorati con particolar attenzione dsocietà rossonera ovvero Adarabioyo del Fulham, Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest.

