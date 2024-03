Calciomercato Milan | Moncada studia il grande colpo | Sesko e Zirkzee i favoriti

(Di mercoledì 6 marzo 2024), il centravanti del Bologna Joshuapiace molto a: occhio però anche a Benjamindel Lipsia… Meno di 4 mesi all’apertura delestivo e in casasi sta già guardando ai possibili colpi. Sì, perché se a gennaio sono stati rimandati diversi acquisti (centrocampista e difensore centrale), con l’inizio del mercato il primo luglio, la dirigenza rossonera si butterà alla ricerca di profili da inserire nell’organico del club di via Aldo Rossi, per migliorare la formazione e renderla ancora più competitiva. Con il possibile addio di Olivier Giroud, vicino al trasferimento in MLS per la conclusione della carriera, il focus disi potrebbe spostare tutto sull’attaccante. Tra i profili che la ...

“Voglio lui in panchina”: Milan, non c’è più niente da fare per Pioli | Scelto già il suo sostituto: Subito fuori dalla Champions e mai in corsa per lo scudetto, per i rossoneri è stata un'altra annata deludente: il tecnico paga per tutti.ilgiornaledellosport

Zirkzee, Sesko, le offerte per i big... Ma la grande decisione del Milan è su Pioli: Sul mercato meno rinforzi ma mirati, ma anche per l'allenatore sarà fondamentale il ruolo di Ibrahimovic. E se si concretizzano le mire dei grandi club su Maignan, Theo e ...gazzetta

Roma-Milan in Australia: l'annuncio dell'amichevole: Amichevole esotica per chiudere la stagione di Roma e Milan. Le due squadre infatti, il 31 maggio, si sfideranno a Perth, in Australia. All'Optus Stadium sarà la prima volta che due squadre italiane s ...corrieredellosport