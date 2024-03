Calciomercato Milan | la Juve punta Felipe Anderson e Lloyd Kelly

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lantus irrompe sul mercato e prova a contendere due giocatori al, ovverodella Lazio edel Bournemouth Non è ancora giunta al termine la stagione, ma già alcuni club hanno ben individuato quelli che potranno essere obiettivi concreti di mercato in vista della prossima estate. La priorità in casaè legata alla ricerca di un difensore di livello. L’attenzione della dirigenza rossonera poi si sposterà quasi certamente sulla casella dell’attaccante. Nel frattempo, come riportato da.com, ildeve fare i conti anche con lantus per due obiettivi di mercato, entrambi a parametro zero. Parliamo di, ala offensiva brasiliana della ...