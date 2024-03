Calciomercato Milan | cinque nomi per l’attacco | la situazione

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ilsta lavorando per acquistare un nuovo attaccante. In attesa dell’inizio delestivo, ecco la lista degli obiettivi Ildeve ancora iniziare, ma ilè già a caccia di un numero nove. Il futuro Giroud è ancora da scoprire, soprattutto tenendo conto dell’età del francese, dunque i rossoneri vogliono preservarsi. Secondo la Gazzetta dello Sport sonosulla lista: Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia in pole, David del Lille, Gimenez del Feyenoord e Gyokeres dello Sporting Lisbona a seguire.