Calciomercato Milan | ceduto Theo Hernandez? Le cifre record

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024)Bayern Monaco, pronta l’operazione dicon il. Fumata bianca a breve? Ecco le ultime Il Bayern Monaco alza il pressing per. Il terzino francese di proprietà delil primo obiettivo dei bavaresi in vista della prossima sessione diestiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri non chiudono a priori le porte a una cessione, e il prezzo stilato dai rossoneri è di circa 80 milioni di euro. Trattativa in corso.