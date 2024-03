Calciomercato Juventus | ecco il nuovo nome dalla Spagna

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lapensa già al mercato estivo per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nel mirino un giocatore della Ligain casaper il centrocampo. Questa volta arriva direttamentedove Cristiano Giuntoli sembra aver messo gli occhi per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Secondo La Gazzetta dello Sport, Mikel Merino della Real Sociedad è diventato uno degli obiettivi bianconeri. Il classe 1996 ha un contratto in scadenza nel 2025 e quest’estate potrebbe partire l’assalto, forti della possibilità di strappare un buon prezzo con la squadra spagnola consapevole del rischio di perderlo a parametro zero il prossimo gennaio.