(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il 33enne difensore è in scadenza di contratto RIO DE JANEIRO () - Dopo quasi 15 anni in Europa,potrebbe chiudere la carriera in. Il 33enne difensore è in scadenza di contratto con lantus e difficilmente sarà rinnovato. Ad attenderlo a parametro zero, secondo "Uol Es

Il Calciomercato Juve dovrà tener conto di diversi fattori tra cui l’equilibrio finanziario: Giuntoli al lavoro per la prossima stagione Il Calciomercato Juve ... (calcionews24)

Calciomercato: Juve. Alex Sandro verso Brasile, lo vuole l'Internacional: Il 33enne difensore è in scadenza di contratto RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) - Dopo quasi 15 anni in Europa, Alex Sandro potrebbe chiudere ...sport.tiscali

Mondiale per club, Lazio fuori dalla Champions: Juve ancora seconda. Napoli unica insidia: Per puntare a qualcosa di realmente importante la Lazio doveva osare di più sul mercato. Colpa di chi i soldi ce li doveva mettere “c’eravamo illusi anche noi. Per giorni abbiamo pensato che una Lazio ...informazione

I leader, i dubbi, i giovani: a 100 giorni dall'Europeo, l'Italia che ha in mente Spalletti: Il ct vuole capire se il 3-4-2-1 sarà utile per l’Europeo. Tra le novità azzurre in rampa di lancio Cambiaso, Calafiori e Bellanova ...gazzetta