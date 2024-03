Calciomercato | Cambiaghi nel mirino di quattro squadre Ecco quali

(Di mercoledì 6 marzo 2024)chi è interessato al giovane attaccante dell’Atalantasu di lui Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il talento dell’Atalanta (attualmente alla corte dell’Empoli) Nicolòè abbastanza corteggiato per la prossima sessione diestiva. Chi sono leche vogliono l’attaccante? Attualmente in fila che vogliono l’attaccante sono Lazio, Fiorentina, Torino e Genoa. I nerazzurri pretendono 15 milioni di euro.

