Calcio Uisp

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si fa sempre più incandescente la corsa alle finali ’scudetto’ nel girone B di Serie A1, così come si preannuncia avvincente la volata salvezza in entrambi i raggruppamenti della massima categoria di dell’Empolese Valdelsa. Partiamo dal girone A, dove Scalese, Corniola e Piaggione Villanova si sfideranno per evitare la retrocessione diretta, con 3 scontri diretti nelle ultime 3 giornate: Scalese-Corniola nel prossimo week-end, Piaggione Villanova-Scalese alla penultima e Corniola-Piaggione Villanova all’ultima. Corniola e Piaggione Villanova, però, devono anche recuperare una gara. Nel B invece, saranno tre settimane di fuoco per le 5 pretendenti agli ultimi 3 posti nelle Final-eight: dietro alla corazzata Casa Culturale che ha fatto il vuoto, Computer Gross, Castelfiorentino, Fibbiana, Bassa e Rosselli sono raccolte in appena 3 punti. La Computer Gross è quella che sulla carta ha il ...