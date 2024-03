Calcio Terza Categoria Il Capraia è tornato a sorridere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Pronto riscatto del, che a Cerbaia dilaga 5-1 sull’Atletico Valdipesa (doppietta di Pellegrini e reti di Allegri, Fornai e Ciulli). Dopo tre sconfitte consecutive, con questa vittoria i gialloblù possono così restare agganciati al treno play-off. Oltre a tenere a bada il ritorno del San Vincenzo a Torri, distante 8 punti però, la squadra di mister Costoli deve cercare di non perdere ulteriore terreno dal 2° posto del Bibe 1964, quantificato adesso in 9 lunghezze, per non far scattare la forbice dei 10 punti e rimanere tagliato fuori dagli spareggi promozione. Meglio ancora sarebbe cercare di superare Atletico Esperia o Sestoese, che invece hanno un solo punto in più. Niente da fare, invece, per Lazzeretto, Marcialla e Serravalle, sconfitte rispettivamente 3-2 sul campo della Cattolica Virtus (reti biancorosse di Bartoli e Governi), 2-1 su quello dell’Atletico ...