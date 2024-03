Calcio serie b | il disappunto per una decisione che costringerà molti di loro a saltare la trasferta toscana Ternana verso Pisa | la protesta dei tifosi | Il prezzo dei biglietti è troppo alto»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) TERNI - I supporters delle fere sono in agitazione a causa del costo elevato deidel settore dello stadio "Arena Garibaldi-Romeo Anconetani" riservato alla tifoseriaper la gara di sabato col, fissato dal club nerazzurro in 25 euro compresi i diritti di prevendita. In tutte le chat deirossoverdi infuria la polemica e ilper unachedila. "E’ un– commenta Cristiano Muti del Club "Fere Roma" – in particolare per coche frequentano le Curve e non hanno grandi disponibilità economiche. Così facendo ...