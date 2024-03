Calcio | campionato juniores La Pontremolese si illude ma conquista un ottimo punto sul campo del Massarosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024): Benedetti, Galarza, Cappè, Giunta E., Ciltan, Giunta G., Tripiciano, Cotza, Martinelli, Lazzarini, Bertagna. All. Maiolani.: Beghini, Antolini, Bortolasi, Lazzeroni, Arrighi, Domenichini, Novoa (46’ Gaddari), Santoni, Ghiselli, Agolli, Iaropoli (46’ Mascia). All. Giovannoni-Ferrara. Arbitro: Papini di Carrara. Marcatori: 74’ Antolini (P), 78’ Cappè (M). Note: espulsi Cappè (M) al 81’ e Ciltan (M) al 91’ per doppia ammonizione.– Match vibrante e intenso quello disputato al ’Vignali’ a Torre del Lago fra due compaginiche hanno dimostrato di valere l’ottima posizione di classifica. I biancorossi di casa hanno avuto il predominio all’inizio del primo tempo, con alcune ottime occasioni non sfruttate, mentre i ...