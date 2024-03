Calcio | Bologna Trauma alla caviglia | 3-4 settimane di stop per Karlsson

Per Fiorentina-Roma è stato designato Massa, Lazio-Udinese ad Aureliano ROMA - Sarà Luca Pairetto a dirigere Bologna-Inter , match valido per la 28esima ... (ilgiornaleditalia)

In attesa del posticipo di domani sera tra Inter e Genoa, quest’oggi si sono giocate altre cinque partite valevoli per il 27° turno (l’ottavo del girone di ... (oasport)

19.51 Il Bologna non si ferma e passa in casa Atalanta in rimonta 1-2:4° posto consolidato a 51 punti (7° risultato utile di fila). Orobici ancora ko dopo il ... (televideo.rai)