Calcio Allievi Under 17 | perde il K Sport Montecchio Gasllo | pari della Giovane Ancona

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 6 marzo 2024) La formazione pesarese cade per la prima volta contro il Palombina. Nella prima giornata del girone di ritorno risultati sorprendenti. Nessuna squadra a punteggio pieno VALLESINA, 6 marzo 2024 – Iniziato il girone di ritorno sia del campionato regionale che provinciale. Risultati sorprendenti e nessuna squadra è a punteggio pieno. Al comando sempre Ke, nel giorne C, il primato se lo gioca Fermo e Civitanovese. Nel provinciale, girone C, il Borghetto non riesce a fermare la Castelfrettese che vince e prova la fuga. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro delle inseguitrici Biagio Nazzaro – Borghetto.17 REGIONALE GIRONE A Il Palombina ferma il K. L’undici pesarese resta comunque saldamente ...