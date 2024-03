Calci e pugni al fratello disabile | resta in carcere il 55enne di Calusco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. “Mi sono arrabbiato perchè stava fumando una canna, per questo abbiamo iniziato a litigare e a picchiarci”. Nel corso dell’interrogatorio di convalida ha provato a giustificarsi così ilche sabato sera ha picchiato brutalmente ildi 59 anni, affetto da una patologia psichiatrica invalidante, nella casa in cui vivevano con l’anziana madre ad’Adda. È stata la stessa donna, ultraottantenne, ad accorgersi di quello che stava succedendo in cucina e a chiamare i carabinieri. Quando sono arrivati sul posto i militari di Zogno e della locale stazione, l’uomo stava ancora malmenando il 59enne, anche con l’aiuto di una scaletta in alluminio e di una scopa: dopo averlo bloccato lo hanno tratto in arresto e condotto neldi Bergamo con la pesante accusa di lesioni personali aggravate. La ...