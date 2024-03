Cagni elogia Inzaghi e assicura | «Non andrà via dall’Inter! Ecco il motivo»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Da giorni continuano a susseguirsi voci di presunte offerte dalla Premier League per Simone. Da allenatore, Gigiè sicuro del futuro all’Inter del mister piacentino.il. SENZA SENSO – Simonelascerà Milano e l’Inter per nuove spiagge? Non è assolutamente d’accordo mister Gigi, intervenuto sull’argomento a TMW Radio. Di seguito l’opinione dell’allenatore, che prova a calmare le acque: «A inizio anno ho detto che sevince lo scudetto – e deve vincerlo – diventa un allenatore top in Europa. La seconda cosa è che se sei un allenatore come lui in questo momento, con un direttore con cui vai d’accordo, non ha senso che tu vada via. Quando arrivi a questi livelli, il terzo anno raccogli quello che hai seminato. Stai raccogliendo ...