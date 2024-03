Cagliari | infortunio muscolare per Luvumbo | quante gare salta e chi gioca al suo posto

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non c’è pace per ildi Claudio Ranieri che, oltre ai problemi fisici di Pavoletti e Petagna (entrambi ancora in dubbio...

Stop importante per il Cagliari , in uno dei momenti maggiormente decisivi della stagione. Dopo aver perso Pavoletti, Claudio Ranieri per le... (calciomercato)

Cagliari, Ranieri convoca Kingstone contro la Salernitana La situazione: L’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, convoca l’attaccante della Primavera Kingstone Mutandwa contro la Salernitana Linea verde contro la Salernitana Il Cagliari si avvicina alla gara salvezza ...cagliarinews24

Cagliari: contro la Salernitana due certezze e un jolly da utilizzare per Ranieri: Lapadula deve ritrovare confidenza con il gol che quest'anno è mancata grazie anche all'infortunio rimediato a inizio stagione che lo ha tenuto mesi lontano dal campo di gioco. Il Cagliari di Claudio ...news.superscommesse

Sinnai, il “missionario rossoblù” che porta l’amore per Riva e per il Cagliari anche in Tanzania: E, come Riva, ho anche avuto infortuni gravi, proprio al ginocchio sinistro. E come Riva non mi sono lamentato ma ho sempre cercato di rialzarmi. E, come Riva, ho detto un unico “Si”: lui al Cagliari ...unionesarda